أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم









بورصة الكويت





تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50 ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 26.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.14 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.02%، خاسراً 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3981.54 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 99.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 7849 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.62%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.51%.