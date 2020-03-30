أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


بورصة الكويت 

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50 ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 26.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.14 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.02%، خاسراً 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3981.54 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 99.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 7849 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%.
 
وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.62%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.51%.

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