أبرزها شرب الماء الساخن والكحول.. تعرف على أحدث الخرافات حول كورونا

يخوض العالم أجمع حربا شارسة ضد جائحة فيروس كورونا القاتل، التي حصد أرواح آلاف البشر، لكن الشائعات والخرافات لم تهدأ بعد، حيث تداولت معلومات غير صحيحة عن شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة يقي من انتقال العدوى.





شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة

تكثر الخرافات المنتشرة بشأن فيروس كورونا القاتل، لعل أحدثها هو شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة من شأنه أن يقي من انتقال العدوى، لتسارع الأمم المتحدة بنشر نفي عبر حسابها على تويتر.





تناول الثوم

قبل أيام، خصصت منظمة الصحة العالمية خدمة على واتساب من أجل توضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول كوفيد19، كالمعلومات المثارة حول تناول الثوم يقاوم كورونا، لذا أوضحت أن الثوم طعام صحي بلا شك، لكنه لا توجد أي بيّنة تثبت أن تناوله يقي من العدوى بكورونا.





الطقس الحار

فيما يثار بشأن الطقس الحار يقتل فيروس كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا علاقة بدرجة الحرارة والفيروس حيث يستطيع أن ينتقل في المناخ الحار والرطب.





الكمامة لا تحمي من الفيروس

تداولت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن ارتداء كمامات الوجه ليس ضمانا بعدم الإصابة بالفيروس، الذي يمكنه أن ينتقل أيضا من خلال العينين.





ولا توجد أدلة علمية حول حماية الكمامة من فيروس كورونا، لكن بعض الدراسات قدرت أنها توفر حماية تزيد بنحو 5 أضعاف مقارنة بمن لا يستخدمونها.





الكحول

لعل المعلومة المتعارف عليها بشأن استخدام الكحول لمكافحة كورونا، أدت إلى الإصراف في استخدامه، لذا أوضحت منظمة الصحة العالميه، أن رش الجسم بالكحول أو الكلور لا يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



