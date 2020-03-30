أبرزها شرب الماء الساخن والكحول.. تعرف على أحدث الخرافات حول كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
يخوض العالم أجمع حربا شارسة ضد جائحة فيروس كورونا القاتل، التي حصد أرواح آلاف البشر، لكن الشائعات والخرافات لم تهدأ بعد، حيث تداولت معلومات غير صحيحة عن شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة يقي من انتقال العدوى.

شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة
تكثر الخرافات المنتشرة بشأن فيروس كورونا القاتل، لعل أحدثها هو شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة من شأنه أن يقي من انتقال العدوى، لتسارع الأمم المتحدة بنشر نفي عبر حسابها على تويتر.

تناول الثوم
قبل أيام، خصصت منظمة الصحة العالمية خدمة على واتساب من أجل توضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول كوفيد19، كالمعلومات المثارة حول تناول الثوم يقاوم كورونا، لذا أوضحت أن الثوم طعام صحي بلا شك، لكنه لا توجد أي بيّنة تثبت أن تناوله يقي من العدوى بكورونا.

الطقس الحار
فيما يثار بشأن الطقس الحار يقتل فيروس كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا علاقة بدرجة الحرارة والفيروس حيث يستطيع أن ينتقل في المناخ الحار والرطب.

الكمامة لا تحمي من الفيروس 
تداولت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن ارتداء كمامات الوجه ليس ضمانا بعدم الإصابة بالفيروس، الذي يمكنه أن ينتقل أيضا من خلال العينين.

ولا توجد أدلة علمية حول حماية الكمامة من فيروس كورونا، لكن بعض الدراسات قدرت أنها توفر حماية تزيد بنحو 5 أضعاف مقارنة بمن لا يستخدمونها.

الكحول
لعل المعلومة المتعارف عليها بشأن استخدام الكحول لمكافحة كورونا، أدت إلى الإصراف في استخدامه، لذا أوضحت منظمة الصحة العالميه، أن رش الجسم بالكحول أو الكلور لا يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد19 خرافات كورونا بوابة الفجر الماء الساخن الفجر الماء الساخن الكحول الصحة العالميه

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

صحيفة: 8 خرافات شائعة حول فيروس "كورونا" الجديد

الصحة العالمية: العطس في "كم الملابس" هو الأفضل.. واحذروا الكمامات

بعد انتشار كورونا حول العالم.. هل يتأثر سوق صناعة الكمامات الطبية؟

"لا يُصيب المؤمنين".. 6 خرافات جديدة عن فيروس كورونا

العلاج بروث البقر وشرب الخمر.. أغرب 7 شائعات حول فيروس كورونا

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. وتعلن معلومات مهمة عن كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية