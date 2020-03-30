بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الدخول الفوري في حجر صحي إلى حين انتهاء إجراءات التأكد من حالته، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو، خضع لفحوصات بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد إثر إصابة مستشارته بالفيروس.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إصابة زوج مستشارته للشؤون الدينية بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن هناك ما بين عشرة آلاف حتى 50 ألف مصاب بكورونا لم يتم إجراء الفحوصات لهم بعد، ولذلك أقر أن الخروج من المنزل سيكون فقط من أجل هذه النشاطات فقط وهي الوصول إلى مكان عمل حيوي حصل على مصادقة وزارة الصحة، وسيتم بموجب التعليمات الجديدة فحص حرارة العمال.

وسجلت الصحة الإسرائيلية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4347، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".

وسجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس؛ حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح أمس السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".