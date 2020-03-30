شركات الطيران تقترض 7 مليارات دولار لدعم مواردها في ظل كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس لدعم مواردها المالية وسط تفشي فيروس كورونا.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن شركات الطيران الأمريكية كانت الأكثر نشاطا في هذا الإطار، حيث اقترضت 5ر12 مليار دولار.


وكانت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 6ر5 مليار دولار، كما حصلت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدينجز" على 2.5 مليار دولار. 


واقترضت شركات الطيران قروضا جديدة أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية.  وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية منذ أوائل مارس لمعاونتها فى مواجهة آثار تفشى الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات الطيران الطيران الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 329 مليار دولار في الربع الثالث

شركة أمريكية تمدد تعليق رحلات «بوينج 737 ماكس»

"جلوبال" توقع إتفاقاً لإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب مقابل 136 مليون دولار

شركة طيران إسترالية تمنع وضع أجهز "ماك برو" على طائراتها لتلافي إشتعالها

4.5 مليار جنيه صافي قيمة الاستثمار بالسندات الأمريكية خلال أسبوع

المركزي الصيني يخصص 173 مليار دولار لمكافحة "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية