بيان عاجل يطالب بإيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء والمياه والغاز
الإثنين 30/مارس/2020 - 02:12 م
دينا إبراهيم
تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، للمطالبه بإيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ثلاثة أشهر لحين تجاوز أزمة كورونا، في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة انتشار الفيروس المنتشر عالميًا؛ وتماشيًا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل، اليوم الاثنين، أنه حفاظًا على صحة الموظفين والمواطنين عامة ولمكافحة انتشار ذلك الوباء ومحاولة السيطرة عليه؛ فإن هذا الأمر يتطلب حظر الأعمال الميدانية طوال فترة الحظر، التي من ضمنها وظيفة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز طوال فترة الثلاثة أشهر السابق الإشارة إليها دون الخصم من رواتب الموظفين.
وطالب النائب، الثلاثة وزراء بضرورة إصدار قرار وزاري بشأن إيقاف تحصيل فواتير كلا من: الكهرباء والمياه والغاز لفترة ثلاثة أشهر دون فوائد، بالإضافة إلى إصدار قرار ثاني بضرورة إيقاف التحصيل اليدوي من الموظفين التابعين للوزارات والهيئات التابعة لتلك الوزارات المختصة طوال فترة الثلاثة أشهر، لحين تجاوز تلك الأزمة وذلك دون التأثير على رواتب هؤلاء الموظفين.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
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