لطلاب الصف الأول الثانوي.. تعرف على كيفية تشغيل شريحة التابلت

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، عن تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأكدت وزارة التعليم، وجود مدرسة في كل إدارة تعليمية، لتسليم شرائح التابلت للطلاب، وذلك بعد الاطمئنان التام على تعقيم هذه المدارس بشكل محترف، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية الصحية اللازمة لضمان عدم وجود أي تزاحم، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي بعض التعليمات التي يجب أن يتبعها الطالب لتفعيل شريحة التابلت بعد استلامها وتشغيل خدمة الانترنت من خلالها، وذلك وفقًا لما تم إعلانه في المديريات والإدارات التعليمية اليوم الاثنين:

- ركب الشريحة في التابلت 
- اضغط على أيقونة الضبط الموجودة في التابلت
- اضغط علي الاتصالات
- اضغط علي شبكات الهواتف المحمولة
- اضغط على أسماء نقاط الوصول
- اضغط على إضافة
- اكتب في الاسم TE Internet
- اكتب في APN:
Internet.te.eg

- اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى
- اضغط على حفظ
- اضغط على الدائرة حتى تصبح لونها أزرق

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأشارت إلى نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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