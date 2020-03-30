آخر أوراق برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:12 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
الفجر الرياضي

ينوي نادي برشلونة الإسباني عقد صفقة تبادلية مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل ضم مهاجم لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية في نهاية الموسم.

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يعرض جونيور فيربو الظهير الأيسر الذي لا يشارك في التشكيل الأساسي من أجل صفقة تبادلية مع إنتر الإيطالي لضم المهاجم لاوتارو مارتينيز.

 

وأوضحت الصحيفة أن فيربو جذب أيضًا أنظار كل من روما ونابولي وتورينو قبل وضعه الأخير مع برشلونة.

 

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