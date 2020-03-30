يوري مرقدي يكشف لـ"الفجر الفني" روتينه اليومي للقضاء على الملل خلال فترة الحظر

يحاول الفنانين استثمار وقتهم خلال فترة حظر التجوال، مابين ممارسة الرياضة والقراءة والجلوس في المنزل، حيث حمل البعض على عاتقه مهام توعية الجمهور ضد فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.

وكشف الفنان يوري مرقدي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أنشطته الذي يقوم بها في وقت الفراغ خلال فترة حظر التجوال قائلًا: "بقضي فترة جلوسي في المنزل مثل أي شخص للقضاء على الملل، مابين الطعام وقراءة الكتب ومشاهدة التليفزيون".

وحرص يوري، من خلال "الفجر الفني" على توجيه نصيحة لجمهوره بالبقاء في المنازل وإتباع نصائح الدولة للوقاية من خطر "الكورونا" متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.