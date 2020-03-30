خروج مدرب المدينة من الحظر الصحي بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
خرج وليد عبد الله مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة بالقسم الثالث، من الحجر الصحي بمستشفى اسنا المركزي، بعد تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وعاد عبدالله لمنزله صباح اليوم الاثنين، بعد إجراء التحاليل اللازمة التي أثبتت سلبية الفيروس، وذلك بعد إحتجازه بمستشفى إسنا لمدة أسبوعين

يذكر ان زوجة عبدالله، خرجت من الحظر الصحي بمستشفى اسنا يوم الأحد الماضي، بعد ثبوت خلوها من الفيروس، وجاءت نتيجة التحاليل التي أجرتها سلبية.

وقال حمادة جابر حارس مرمى فريق المدينة والمقرب من مدرب المدينة، إن وليد عبدالله خرج اليوم وهو بحالة صحية جيده، وتوجه الي منزله.

وأشار الي ان الأطباء طالبوه باتباع التعليمات وطرق التعقيم الصحيحة لحين انقضاء فترة الفيروس بمصر، وعدم الخروج من المنزل في هذه الفترة.

وكان وليد عبدالله مدرب حراس مرمي المدينة المنورة بالاقصر، المشارك بدوري القسم الثالث، اصيب بفيروس كورونا أثناء عودته من الإسكندرية، في قطار النوم، بعد أن تبين ان الكبينة التي استقلها، كان يستقلها قبله زائر اجنبي.

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