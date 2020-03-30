طلب إحاطة بشأن أزمة تسريح العاملين في المدارس الخاصة

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:16 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوى تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعد الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد طلعت في طلبه، اليوم الاثنين، أن الجهود المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذجا علميا وإيجابيا للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقى ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث الرؤية المختلفة من القيادة السياسية والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل هذه الهدف على مستوى جميع المستويات من تقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال، مع توعية مستمرة بالضوابط اللازمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية كانت مسار لهذه الإجراءات والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة وما لاحقها من إلغاء الامتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، والتنسيق بشأنها من أجل تكون بوابة المرور والنجاح للطلاب هذا العام، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمة اعتبرت هذه الإجراءات إنهاء للفصل الدراسي الثاني، وبدأت فى تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتي كان مقرر لها حتي نهاية الفصل الدراسي في يوليو المقبل، مما أثر بالسلب على أوضاعهم وحياتهم.

ولفت أنه بكل تأكيد تسريح العاملين يحدث خلل في حياتهم، وهو الأمر الذي لابد أن ينتبه له الجميع من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص سواء في المنظومة التعليمة أو غيرها من المجالات، حيث أن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، وبالتالي علينا أن نتكاتف ونتحمل المسؤولية ولا نزيد الضغوط على المواطنين، ونقتضي بما تقوم به الحكومة المصرية تجاه العاملين بها، وحجم التسهيلات التي تقدم من أجل المرور من هذه المرحلة بأقل التداعيات السلبية، ومن ثم المدارس الخاصة عليها أن تواكب الظروف وتتوقف عن تسريح العاملين بها سواء على مستوى المدرسين أو الموظفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر المدراس الخاصة الفجر التعليم

أخبار تهمك

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم: سيتم دراسة شكاوى تأخر صرف رواتب العاملين بمصنع التغذية المدرسية بإبشواي

12 خطوة قبل الدراسة.. كيف تستعد وزارة التعليم لحماية الطلاب من الكورونا؟

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

حقيقة تاجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا

موجز البرلمان| طلب إحاطة للحكومة بتعليق الدراسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية