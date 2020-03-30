طلب إحاطة بشأن أزمة تسريح العاملين في المدارس الخاصة

تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوى تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعد الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد طلعت في طلبه، اليوم الاثنين، أن الجهود المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذجا علميا وإيجابيا للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقى ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث الرؤية المختلفة من القيادة السياسية والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل هذه الهدف على مستوى جميع المستويات من تقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال، مع توعية مستمرة بالضوابط اللازمة.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية كانت مسار لهذه الإجراءات والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة وما لاحقها من إلغاء الامتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، والتنسيق بشأنها من أجل تكون بوابة المرور والنجاح للطلاب هذا العام، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمة اعتبرت هذه الإجراءات إنهاء للفصل الدراسي الثاني، وبدأت فى تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتي كان مقرر لها حتي نهاية الفصل الدراسي في يوليو المقبل، مما أثر بالسلب على أوضاعهم وحياتهم.



