نجيب ساويرس يهدد بالانتحار: سنرى دماء اقتصادية (فيديو)

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن الدولة إتخذت تدابير صارمة ومبكرة لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا أن نسبة الوفيات بالكورونا في مصر منخفضة جدا، وأغلبهم من كبار السن.





وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء الأحد، إلى أن هناك ضرورة حتمية لعودة الاقتصاد للعمل تدريجيا، منوها بأن القطاع الخاص في أزمة حيث أنه اضطر لتخفيض العمالة والمرتبات، مضيفا: "القطاع الخاص لو دفع المرتبات هيفلس".





ونوه رجل الأعمال، بأنه لو استمر تعليق كافة الأنشطة الاقتصادية بهذا الشكل، سيكون هناك خسائر لا يمكن حصرها، ناصحا المستثمرين بعدم شراء أسهم في البورصة خلال الفترة الحالية، معقبا: "إحنا موصلناش للقاع، أنا متوقع الأسبوع الجاي هنشوف دماء اقتصادية، وشركات هتنزل قيمتها".





وأضاف أنه يتوجه لمكتبه ويجتمع مع 4 أشخاص فقط، ويكونوا على بعد 4 متر من بعضهم، ولا يرتدي كمامة لشعوره بالاختناق، ولا يسمح لأولاده بالخروج، وكافة العاملين بالشركة يعملون من المنزل، لافتا إلى أن استثمارته لم تتأثر كثيرا، معقبا: "أنا حاطط نصف فلوسي في الدهب، والدهب أكتر حاجة صامدة".





وتابع ضاحكا: "أنا مبصليش، بس صليت النهاردة للبشرية، إحنا مبنفتكرش ربنا إلا لما بنتزنق"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قرار ثوري بعودة العمل مرة أخرى، معلقا: "حتى لو الناس تعبت هيخفوا، لازم نفتح الدنيا تاني.. أنا شخصيا لو مدوا الحظر هنتحر".





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



