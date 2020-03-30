أمطار تصل لحد السيول وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، من حالة الطقس خلال افلفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية متمثلة في الاتربة والامطار.





وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنها ستشهد ارتفاعات وانخفاضات متكررة في الطقس بشكل ملحوظ.





وأضافت "إيمان شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن اليوم الإثنين وغدا سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدلات الطبيعية لباقي الأيام، لتسجل درجة الحرارة 29 درجة مئوية.





وحذرت من تخفيف الملابس في هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى باقي أيام الأسبوع.





وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار، تصل لحد السيول خلال الفترة المقبلة على جنوب البلاد وسيناء.