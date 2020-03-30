برلماني: مافيا المخدرات تفشل فى استغلال أزمة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:23 م
محمد المسعود
محمد المسعود
دينا إبراهيم
وجه محمد المسعود، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للعيون الساهرة من رجال أجهزة الأمن الذين لم يغفلوا أبدا فى مواجهة جميع أنواع الجرائم حتى فى ظل الجهود الجبارة الملقاه على عاتقهم مع باقى جهود اجهزة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم الإثنين، ان أكبر دليل على ذلك نجاح وزارة الداخلية فى استهداف أباطرة الكيف والتجار والمتعاطين لحفظ الشباب من براثن الإدمان من خلال نجاحهم فى ضبط 605 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها 636 متهما بحوزتهم 430 كيلو حشيش و12064 كيلو بانجو و2 كيلو أفيون و9 كيلو هيروين و2 كيلو كوكايين، و17 كيلو استروكس و530 جرام من الفودو و144336 قرص مخدر مختلف الأنواع خلال أسبوع

وقال عضو مجلس النواب، إن هؤلاء الخونة من مافيا الكيف والتجار والمتعاطين استغلوا مواجهة الدولة بجميع اجهزتها مع فيروس كورونا لمواصلتهم أعمالهم الاجرامية وتناسوا ان العيون الأمنية الساهرة تقف لهم بالمرصاد، مطالبا بتطبيق العقوبات المشددة على امثال هؤلاء المجرمين مما ادى الى فشلهم فى تنفيذ مخططاتهم الاجرامية ليسقطوا فى براثن الاجهزة الأمنية والتى جاءت فى المادة 33 من قانون العقوبات والتى تقضى على كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المشدد بداية من 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتابع: أيضا المادة رقم 34 التى تقضى بأن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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