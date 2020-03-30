بعد "الحظر".. نسخة رقمية من رواية "صليب موسى" على "آمازون" و"جوجل بلاي"

بعد فرض قرار الحظر في كثير من دول العالم نتيجة لفيروس كورونا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "تحديات القراءة" في خطوة لمواجهة البقاء في المنزل لساعات طويلة، ولجأت دور النشر إلى اصدار نسخ اليكترونية لأهم كتابها.

مؤخرا أعلنت دار الشروق عن اصدار النسخة الرقمية من روايتها الاكثر مبيعا "صليب موسى" للكاتب والسيناريست هيثم دبور، حيث نجحت الرواية منذ صدورها في احتلال المركز الأول في اختيارات القراء، بالإضافة إلى الإشادات النقدية بمحتوى الرواية وطريقة السرد.

وأوضحت دار الشروق أن الرواية ستكون متاحة عبر موقع "أمازون" و "جوجل بلاي" ويمكن توصيلها إلى أي مكان بالعالم.

"صليب موسى" هي العمل الروائي الأول للكاتب هيثم دبور الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، وكتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى".

وصدرت لـ هيثم دبور من قبل مجموعة من الكتب الساخرة منها "أول مكرر" و"مادة 212"، ودواوين "بكرة مش مهم الساعة كام" و"أزمة منتصف العمر 23" و"حالة المصرى" و"يأكلهن سبع عجاف" و"إن Jazz التعبير"، والمجموعات القصصية "ضهر الفرس" و"إشى خيال".

ومن أجواء الرواية: "ولماذا تلك النواهى؟ أو لم تكن أغلب وصايا الرب العشر لكليمه موسى نواهى؟ ثمانى تحديدا. أو لم يفعلها مع آدم وحواء فى شجرته المباركة؟ النهى أسبق دائما من الأمر وأشد أهمية، ففى فعله يحدث الجرم أو الخلل أو المعصية، أما الأمر المنسى فى عدم فعله ضرر أقل، وذنب يجوز تكفيره أو تداركه".