حقيقة عدم دخول مصر المرحلة الثالثة لكورونا وانتهاء عمل الصحة العالمية

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إننا أمام جائحة لفيروس جديد، والجميع يتعلم أنماط هذا الفيروس وكيفية اكتشافه، وهناك بعض الدول تغش بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من المنظمة بضرورة كشف حالات الإصابة؛ لأن أهم ما في الموضوع هو ما تطبقه الحكومة المصرية لعدم الانجرار لانتشار مجتمعي أوسع.





وأضاف "جبور"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله بالأمس عن إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء عملها في مصر، وتأكيدها أنها لن تدخل المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، شائعة، فنحن أمام فيروس جديد، ولا أحد يستطيع التوقع إلى أي مرحلة سوف نصل، مناشدًا بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.





وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن دور منظمة الصحة العالمية في مصر مستمر، وسوف تقدم كل الدعم للحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، وعند انتهاء أزمة كورونا، سيكون هناك دور اخر للمنظمة في تقديم الدعم الفني لمرحلة التعافي، مطالبًا وسائل الإعلام بإرسال الرسائل الصحيحة للمجتمع المصري؛ لكونه من حق المواطن الملتزم بالبقاء في المنزل الحصول على المعلومة العلمية الصحيحة حول فيروس كورونا.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



