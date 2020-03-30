تعرف على جدول حفلات وزارة الثقافة على اليوتيوب الأربعاء المقبل

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تتواصل أمسيات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" حيث يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الأربعاء الأول من ابريل حفل لاوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يضم مجموعة من أعمال الموسيقى الدرامية لأشهر واهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية، يعقبه فيلم تسجيلى عن الفنان صلاح مرعى احد أعظم مهندسي الديكور السينمائى يروى مسيرته واهم الاعمال التى صمم ديكوراتها وباتت ايقونات فى تاريخ السينما المصرية.

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