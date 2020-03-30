مبادرة إماراتية لتعزيز مشاركتها العالمية في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:28 م
بن زايد
بن زايد
وكالات

تحاول دولة الإمارات من خلال مبادرة دبي العطاء، تعزيز مشاركتها العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وتسعى دولة الإمارات، إلى "التحالف العالمي للتعليم من أجل الاستجابة لوباء كوفيد-19" الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف المساعدة على إيجاد حلول للتعلم عن بعد، وذلك للحد من التحديات التعليمية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

 

ويذكرأن  التحالف العالمي الذي يعد شراكة تجمع مختلف القطاعات، يضم المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تقديم مشورة عاجلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وعلم التربية والمحتوى لتمكين البلدان من وضع حلول التعلم الرقمي، من أجل توفير بديل عن المدرسة للأطفال و الشباب.

 

وقد وجّه الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، بصفته عضواً في المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل التربية والتعليم العالمية التابعة لليونسكو،  نداءاً لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة وباء كوفيد-19 وذلك خلال اجتماع مجلس المبادرة في 12 مارس الماضي. وبعد هذا الاجتماع، عمل الفريق القيادي لليونسكو بشكل وثيق لتصميم منصة عالمية رائدة لتنسيق الجهود الدولية لضمان عدم تعطيل التعلم نتيجة هذا الوباء.

 

 

وتعليقاً على الحاجة الماسة لتأسيس "التحالف العالمي للتعليم من أجل الاستجابة لوباء كوفيد-19" بهدف دعم ممارسات التعلم عن بعد في جميع أنحاء العالم، قال الدكتور القرق: "في الوقت الذي تأثر فيه 87% من الطلاب في العالم بـوباء كوفيد-19، ونشهد فيه إغلاق للمدارس على نطاق واسع من أجل مكافحة هذا الوباء، أصبح إيجاد طرق بديلة لتعلم الأطفال والشباب أولوية ملحة" .

 

ويسلط انقطاع التعليم الذي نشهده اليوم الضوء على الحاجة إلى منصة عالمية حيث تتعاون جميع الأطراف الفاعلة، وليس الحكومات فقط، من أجل ضمان استمرارية التعليم.

 

لا تزال دبي العطاء في مقدمة المؤسسات التي تسعى جاهدة لتوفير التعليم السليم، سواء في المدارس أو عبر الإنترنت، للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

 

وأضاف "ونحن حريصون على توفير الدعم لإقامة هذا التحالف العالمي وتوفير مواردنا لضمان التأثير الإيجابي على مستوى المتعلمين، خاصة الأطفال والشباب الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل، والذين يمثل تحصيلهم التعليمي تحدياً بالفعل."

 

ووفقاً لليونسكو، فإن عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس أو الجامعات بسبب وباء كوفيد-19 في ارتفاع كبير، حيث أغلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم المؤسسات التعليمية في محاولة لاحتواء هذا الوباء العالمي. وتأثر أكثر من 1.5 مليار طالب وطالبة في 165 دولة بإغلاق المدارس نتيجةً لتفشي الوباء مما أثر على 87% من الطلاب حول العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مشاركة عالمية فيروس كورونا الامارات

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعاون بين مصر والإمارات في بنك المعرفة والعملية التعليمية

مبادرات محمد بن راشد العالمية و"الهلال الأحمر" توسعان انتشار منصة "مدرسة" بالوطن العربي

"الصحة العالمية" توجه نصائح مهمة بشأن كورونا

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

نصائح هامة لكبار السن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. قرار رئاسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية