تحديد موعد أولمبياد طوكيو بعد التأجيل

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة عدة اتصالات هاتفية مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.





أكد حسن مصطفى أنه تحدد موعد إجراء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتي سبق أن أعلن عن تأجيلها إلى صيف العام المقبل، وتقرر أن يكون موعدها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.





وفى ضوء التوقيتات الجديدة لأولمبياد طوكيو، بحث الدكتور أشرف صبحى مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن الترتيب لعقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية لوضع خطة تنفيذية لجميع لاعبي الاتحادات الرياضية متضمنة خطط التدريب والاستعدادات واستكمال المنافسات وذلك بعد انتهاء فترة التوقف التي تشهدها الأنشطة الرياضية في مصر حاليًا في ضوء إجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيتضمن اجتماع الاتحادات الرياضية التباحث بشأن كافة البرامج والمنافسات وكذلك الاطمئنان على أوضاع اللاعبين المؤهلين من كافة النواحى البدنية والتدريبية والفنية.







