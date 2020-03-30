وزيرة الصناعة: استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ابريل المقبل.


ويأتى هذا القرار فى ظل انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة   2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية  لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الجارى.


ويستهدف القرار الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاعات التصديرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وبما يسهم فى الحفاظ على معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.


كما يسهم القرار في إتاحة المزيد من الوقت لاختيار أفضل الكوادر لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة بهدف تفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة وأنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية .

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