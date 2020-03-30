إسبانيا تعلن إصابة 12.3 ألف عامل في مجال الصحة بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أثبت نتائج تحاليل طبية، إصابة أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة بإسبانيا بفيروس كورونا المستجد، وفقًا قناة رسيا اليوم.

 

وفي مؤتمر صحفي، قالت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية ماريا خوسيه سييرا، اليوم الاثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية.

 

وبحسب مسؤول الطوراء الصحية الإسبانية، يعادل هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

 

وفي آخر إحصائية لوزراة الصحة الإسبانية، أعلنت ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

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