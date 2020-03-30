الخام الأمريكي يهبط 20 دولارا بفعل مخاوف العزل

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار النفط بشدة يوم الاثنين، إذ هبط الخام الأمريكي لفترة وجيزة لما دون العشرين دولارا للبرميل، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 18 عاما بفعل مخاوف متنامية من استمرار الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا لشهور ومزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود.

وهبط خام القياس العالمي برنت 2.08 دولار، بما يوازي 8.3 بالمئة، إلى 22.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 22.58 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 20.40 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخام إلى 19.92 دولار للبرميل.

وقال محللون إن سعر النفط منخفض حاليا بشدة، مما يجعل استمرار عمل الكثير من الشركات غير مربح، ولن يكون أمام المنتجين الذين ترتفع تكاليف إنتاجهم سوى وقف الإنتاج، لاسيما في ظل امتلاء المخزونات بكامل طاقتها تقريبا.

وقال محللون من جولدمان ساكس إن الطلب من حركة المسافرين وخطوط الطيران، والذي يشكل حوالي 16 مليون برميل يوميا من الاستهلاك العالمي، قد لا يعود أبدا إلى المستويات السابقة.


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