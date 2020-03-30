تعرف على تفاصيل خدمة "الكشف عن بعد" بمستشفى قصر العيني

قال الدكتور عمر عزام، مدير العيادات الخارجية بمستشفى قصر العيني، إن قصر العيني هو المدرسة الأم والرائدة في الرعاية الطبية في مصر والشرق الاوسط وإفريقيا، والعيادات الخارجية هي الوجه الأولى التي يصطدم بها المريض في المستشفى، والتي تستقبل في الحالات العادية أكثر من 2000 مريض يوميًا، وإطلاق مستشفى قصر العيني خدمة الكشف عن بعد يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية لتقليل المترددين قدر المستطاع ومنع التكدس داخل المستشفى.





وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المستشفى تنشأ خط ساخن سيتم تفعيله مع بداية شهر إبريل 01212015555، ويقوم بالرد عليه أطباء من قسم طب الأسرة، حتى يقوموا بتوجيه المريض بالبقاء في منزله او التوجه للمستشفى حال اضطر لذلك وتحديد يوم له ومكان العيادة لمنع تكدس المرضى بيوم واحد.





وتابع مدير العيادات الخارجية بمستشفى قصر العيني، أن هذه الخدمة العلاجية ليس لها علاقة بفيروس كورونا، وإنما هي خدمة مستمرة بالعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة، لتخفيف الضغط عليها ومنع التكدس للخروج من ازمة كورونا دون وجود أي إصابات اضافية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



