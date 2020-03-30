عندما وعد رونالدو بتسجيل هدفين في 15 دقيقة فقط

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:51 م
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي

سرد الإيطالي أنطونيو كاسانو موقفًا مثيرًا كان بطله الظاهرة البرازيلية رونالدو عندما كان يلعب معه في ريال مدريد في موسم 2006/2007.

 

وخاض كاسانو موسمين في ريال مدريد وزامل رونالدو على مدار موسم ونصف لكنه لم يشارك كثيراً وانخفض مستواه بشكل مفاجئ بسبب عدم التزامه بالتدريبات ولعب مع الملكي 29 مباراة وسجل له 4 أهداف فقط.

 

وأكد كاسانو أنه كان مؤمناً أن رونالدو هو أفضل لاعب في عالم كرة القدم حتى جاء ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي تمكن من التفوق عليه.

 

وقال كاسانو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كنا مهزومين في ملعبنا بهدف نظيف وخلال الاستراحة بين الشوطين، قرر المدرب استبدال رونالدو وإشراك فان نيستلروي بدلا منه".

 

وأضاف :"رونالدو أوقفه وقال له (لا، ستخرجني في أول 15 دقيقة إن لم أسجل هدفين). وبعد مرور 15 دقيقة، أصبحت النتيجة 2-1 وسجل رونالدو هدفين، حينها قلت أنه لو كان هناك إله لكرة القدم فهو رونالدو ثم اكتشفت أن ميسي تفوق عليه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاسانو ريال مدريد الظاهرة رونالدو اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

لطلاب الصف الأول الثانوي.. تعرف على كيفية تشغيل شريحة التابلت

منذ ساعتين

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير

منذ أقل من نصف ساعة

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعة الا ربع

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رونالدو: أتكيف بشكل جيد مع كرة القدم الإيطالية

رونالدو: اليونايتد صنعوا فرصتين وسجلوا هدفين.. وعلينا التعلم من أخطائنا

90 دقيقة أشغال كروية شاقة لرونالدو مع يوفنتوس من أجل هزيمة ميسي

صدمة.. رونالدو يفشل في تحقيقه رقمه القياسي

بقيادة رونالدو.. البرتغال تسحق صربيا بتصفيات يورو 2020

رونالدو يسخر من حارس فيورنتينا في ركلة الجزاء الثانية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية