عندما وعد رونالدو بتسجيل هدفين في 15 دقيقة فقط

سرد الإيطالي أنطونيو كاسانو موقفًا مثيرًا كان بطله الظاهرة البرازيلية رونالدو عندما كان يلعب معه في ريال مدريد في موسم 2006/2007.

وخاض كاسانو موسمين في ريال مدريد وزامل رونالدو على مدار موسم ونصف لكنه لم يشارك كثيراً وانخفض مستواه بشكل مفاجئ بسبب عدم التزامه بالتدريبات ولعب مع الملكي 29 مباراة وسجل له 4 أهداف فقط.

وأكد كاسانو أنه كان مؤمناً أن رونالدو هو أفضل لاعب في عالم كرة القدم حتى جاء ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي تمكن من التفوق عليه.

وقال كاسانو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كنا مهزومين في ملعبنا بهدف نظيف وخلال الاستراحة بين الشوطين، قرر المدرب استبدال رونالدو وإشراك فان نيستلروي بدلا منه".

وأضاف :"رونالدو أوقفه وقال له (لا، ستخرجني في أول 15 دقيقة إن لم أسجل هدفين). وبعد مرور 15 دقيقة، أصبحت النتيجة 2-1 وسجل رونالدو هدفين، حينها قلت أنه لو كان هناك إله لكرة القدم فهو رونالدو ثم اكتشفت أن ميسي تفوق عليه".