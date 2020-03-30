راموس يتحدث عن الهدف الذي غير تاريخ ريال مدريد

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:36 م
راموس
راموس
ريهام عبد المحسن

علق الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني والذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين اليوم على هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى أتلتيكو مدريد في عام 2014 والذي بفضله حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

 

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لقد مرت خمس سنوات ولكن يبدو الأمر كأنه أمس، كرة القدم تمر بسرعة كبيرة والإثارة لا تتوقف.. هذا الهدف غير تاريخ نادينا لأننا لم نفز بدوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة، عمليًا في المباراة كل شيء كان قد ضاع، بعد ذلك الهدف أخبرت أمي أنني يمكن أن أموت بسلام، أعتقد أنه الأفضل في مسيرتي".

 

وأضاف: "أنا شخص متفائل جدًا، دائمًا يمكن فعل أي شيء حتى اللحظة الأخيرة، كانت كرة رائعة من مودريتش، لم أسدد الكرة برأسي لقد لعبتها بروحي، كاسياس كان سعيد جدًا".

 

وتابع: "سيكون هدفًا سيسجل في كتب التاريخ، إنه عمل جماعي وقدمنا الكثير من التضحيات في هذه المباراة، كان علي أن أسجل هذا الهدف لكننا سندخل التاريخ كفريق ليس فقط بسبب هدف راموس".

 

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