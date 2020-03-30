39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تجهيز 39 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد لصرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب في آداء مهامها الأخرى، موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض، ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن المدارس التي تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من غدٍ الثلاثاء 31 مارس، لتلافي أي أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من شهر أبريل، مشيرًا أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض. 

وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتفقد أعمال تجهيز مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة "التجريبية" لتقديم خدمة صرف المعاشات، كما تابع أعمال تجهيز المقر وأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها فرق مشتركة من مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة. 

وكشف المحافظ عن أسماء المدارس التي تم تجهيزها لصرف المعاشات ومنع التزاحم أمام مكاتب البريد، وهي: مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، وملحقة المعلمات الإبتدائية، ومدينة فارس بنات، ودسيا الإبتدائية، والشهيد إسلام "تلات أ" بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة الشهيد حميدة عبد الفتاح، وفاطمة فتحي ببني صالح، ومجمع دمو، والعدوة الإبتدائية، وسيلا الإبتدائية، والشهيد محمد هاشم بهوارة المقطع، وهوارة عدلان تعليم أساسي، واللاهون الجديدة، بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإطسا، والغرق الإعدادية بنات، وأبو جندير الابتدائية، ومجمع الحجر ع، وحميدة سليمان بشدموة، والشهيد شعبان سامي بتطون، ومنية الحيط الثانوية بإدارة إطسا التعليمية. 

كما تم تجهيز مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس، ومطرطارس الإعدادية، والبساتين الابتدائية بفيديمين، والسلام الإبتدائية بسنورس، ونقاليفة الإبتدائية بنين، وسنهور التجارية، وترسا الإبتدائية، بإدارة سنورس التعليمية، ومدرسة طامية الإعدادية بنات، والشهيد رمضان محمد بالروضة، وكفر محفوظ للتعليم الأساسي، ومنشاة الجمال للتعليم الأساسي، بإدارة طامية التعليمية.

كما تم تجهيز مدرسة عبور أبشواي الإبتدائية، وبنات طبهار الإبتدائية، وبنات أبوكساه الإبتدائية، والعجميين الثانوية بنات بإدارة أبشواي التعليمية، ومدرسة الشواشنة الإبتدائية، والنزلة تعليم أساسي، وقصر الجبالي الإعدادية، وأبو بكر الصديق الإبتدائية، بإدارة يوسف الصديق التعليمية.
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)
39 مدرسة لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في صرف المعاشات بالفيوم (صور)

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مدارس الفيوم كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر المعاشات الفيوم

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