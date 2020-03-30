ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى 9 حالات

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن وسائل إعلام تونسية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 9 حالات.

 

وسجلت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 312، وبلغ عدد الوفيات 8 حالات.

 

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أكدت على أن ذلك يعد مؤشر على أن المرض ينتشر بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وطلبت الصحة التونسية، من كافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

 

وبدأ ظهور وباء كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا في المرتبة الثانية بأكثر من 97  ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

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