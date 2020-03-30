محافظ الفيوم: تخصيص مدرستين لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الصيادين

صرح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بأنه تم تخصيص مدرستين بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الصيادين.





وقال في تصريحات اليوم الاثنين: إن ذلك يأتي في إطار مبادرة المحافظة للتيسير على المواطنين في تسجيل بياناتهم بوزارة القوى العاملة، ومنع التكدس والزحام أمام المراكز الخاصة، وكذلك منع استغلال المواطنين أو الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسجيل البيانات.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تخصيص مدرسة كحك الثانوية بمركز يوسف الصديق، ومدرسة شكشوك الابتدائية بمركز أبشواي، بهدف التخفيف عن أهالي المركزين الذين يمتهنون حرفة الصيد في تسجيل بياناتهم ضمن العمالة غير المنتظمة.





واستكمل أنه تم التشديد على مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات تجنبًا لانتشار العدوى بالأمراض، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظة الفيوم، خصصت 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بدءًا من أمس الأحد.



