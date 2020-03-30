صراع إنجليزي إسباني على جوهرة إسبانيول

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:43 م
نيكولاس ميلامد
نيكولاس ميلامد
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن قطبي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد ينافسون تشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم الصاعد نيكولاس ميلامد نجم إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن صحيفة ذا صن البريطانية أن ميلامد البالغ من العمر 18 عامًا نال اهتمامات مسئولي برشلونة وريال مدريد عقب مشاركته الأولى مع الفريق الأول في إسبانيول أثناء مواجهة لوسيرن السويسري في بطولة الدوري الأوروبي في أغسطس الماضي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميلامد شارك لمدة 34 دقيقة أمام لوسيرن لكن لم تسنح أمامه فرصة للمشاركة مع إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم ليكتفي بالمشاركة مع فريق الشباب ي النادي الذي لعب معه 26 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية نقلا عن الصحيفة البريطانية أن ميلامد دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي أيضاً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميلامد لديه شرطا جزائياً في عقده مع إسبانيول تبلغ قيمته ثمانية مليون يورو مشيرة إلى أن الوضع المتأزم الذي كان يعاني منه إسبانيول قبل توقف مباريات الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ربما يصعب من مهمة الفريق الكاتالوني في الاحتفاظ بنجمه.

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