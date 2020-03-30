إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:47 م
الطبيب أحمد اللواح
الطبيب أحمد اللواح
محمد عزام
أدى عدد من الأطباء والعاملين بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر، شهيد الجيش الأبيض (الأطباء) ببورسعيد، والذي وافته المنية في الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين. 

كما أدى الآلاف من الأهالي صلاة الغائب في المنازل، بعد انتشار الدعوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لما كان يتمتع به الطبيب البورسعيدي من حُسن خُلق وإتقان في العمل داخل معمله بنطاق حي العرب. 

يذكر أنه كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، عن كواليس وفاة الشهيد الأول بالجيش المصري الأبيض، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وذلك بعد رسالة منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد باستغاثة الطبيب المتوفي بالدكتور عادل تعيلب، رئيس الفرع بالمحافظة عن طريق الدكتور شادي الخميسي، أحد أصدقائه. 

ونعت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، الطبيل قائلة: "ننعى أحد القامات الطبية والعلمية الاستاذ الدكتور احمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد". 

وقال البيان: "إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أول أمس السبت وردت مكالمة هاتفية من الطبيب شادي الخميسي، للإبلاغ عن الحالة منوها بأنها حرجه للغاية، وأنها إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وربما تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، وعلى الفور تم التنسيق لنقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد". 

وأضاف البيان أنه "تم تجهيز غرفه استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وماسك cpap وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ
وطاقم التمريض المدرب علي التعامل مع حالات كورونا المستجد".

ولفت إلى أنه "تم تقييم حالة الطبيب بدرجة حرجة للغاية، حيث كانت نسبة الأكسجين بالدم منخفضة جدا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس". 

وأكدت الهيئة، أنه تم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم بعد استشارة الدكتور محمد إمام، استشاري القلب والأوعية الدموية وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم، كما تم التنسيق أيضا مع الدكتور محمود الجرايحي، مدير مستشفى الحميات، للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج، وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كورونا. 

وأوضحت الهيئة، أن الحالة استقرت وانخفض ضغط الدم وتحسنت نسبة الأكسجين بالدم لتصل إلى 95%، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان تم نقل الحالة لأحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل "أبو خليفة بالإسماعيلية.

وأوردت أنه تم التنسيق من خلال غرفتي الطوارئ والأزمات بالوزارة والهيئة العامة للرعاية، لتحويل الحالة، وتم التنسيق مع هيئه الإسعاف المصرية لنقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعي برفقة الدكتور مصطفى شعبان، مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطاقم الإسعاف". 

وأشارت إلى أنه تم استقبال الحالة بمستشفى" أبو خليفة"، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لبروتوكولات العلاج وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أن حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين. 

ووفقا لجهود التقصي الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، فإن الطبيب كان أحد المخالطين المباشرين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى.

واختتم البيان "تقديرًا لجهود هذا العالم الجليل والطبيب المعطاء في خدمة أهالي محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية، ستنيب الهيئة وفدًا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لأسرته الكريمة، داعين المولى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان". 
إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا
إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا

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