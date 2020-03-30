من خلال "الفجر الفني".. فريال يوسف توجه نصائح لجمهورها أثناء قضاء فترة الحظر

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تحرص الفنانة فريال يوسف، على توعية جمهورها للوقاية من فيروس كورونا، وتحاول بقدر الاستطاعة أن تنصحهم بعدم الخروج من المنازل، بل والاستفادة من وقت الفراغ سواء بالقراءة أو ممارسة الرياضة وغيرها من الأفكار المفيدة التي قدمتها.

 

وتنشر فريال، عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الأنشطة التي تقوم بها خلال حظر التجوال، ليقوم جمهورها بمثل هذه الأنشطة ويستفيدوا من أوقات الفراغ أثناء فترة حظر التجوال.

 

وكشفت فريال، لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أنشطتها اليومية التي تقوم بها خلال فترة تواجدها في المنزل والتي تتجاوز 30 يومًا.

 

حيث قالت: "اعتدت على الطبخ يوميًا حيث أصبح من عاداتي المفضلة، وقرأت أكثر من كتابًا، بالإضافة إلى مشاهدة أكثر من مسلسل أجنبي".

 

واستكملت حديثها قائلة: "وأتبرع مع مجموعة من المتطوعين بمستلزمات طبية لازمة لعدد من المستشفيات في تونس، حيث تكفلت ب70 أسرة تونسية متضررة من "الكورونا" لمدة شهر.

 

واختتمت كلامها: " قضيت أكثر من 30 يومًا ما بين الطبخ وفعل الخير والقراءة ومشاهدة التليفزيون".

 

وتوجهت فريال، خلال "الفجر الفني" بنصيحة لكل متابعيها وجمهورها بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيه من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.


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