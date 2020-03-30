تسلسل زمني.. كيف سيطرت الأوقاف على ملف غلق المساجد؟

اتخذت وزارة الأوقاف، عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة، من أجل إحكام سيطرتها على ملف غلق المساجد التي اتخذتها ضمن قرارات الدولة للحد من التجمعات لمكافحة فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من المحافظات مؤخرا.





خط ساخن للإبلاغ عن المخالفين





وحددت وزارة الأوقاف خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل على النموذج المخصص لذلك.

إعلان عقوبة المخالفات



وبعد القرار مباشرة، أعلنت الوزارة أن قرار الفصل في انتظار لأي إمام يخالف قرار إغلاق المساجد وتحرير محاضر لأي مواطن يدخل المساجد عنوة ويقيم الصلاة به، وبالفعل قررت الوزارة فصل وإنهاء خدمة 2 أئمة مخالفين.

وأنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة مما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وبالطريقة نفسها، أنهى الوزير خدمة إمامين بالجيزة وبني سويف، لمخالفتهما تعليمات إغلاق المساجد.

مكافأة إجادة للملتزمين



وفي 27 مارس، أعلنت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد.





وأكدت أنه سيتم صرف المكافأة لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة.

إنهاء متعلقات 12 إماما وخطيبا



وفي 29 مارس، أنهت الرقابة والتقويم والشئون القانونية بوزارة الاوقاف، متعلقات وأوراق 12 اماما وخطيبا ومفتشا خالفوا تعليمات الوزارة بأداء صلاة الجماعة وخطب الجمعة بالمخالفة لقرار تعليق صلوات الجماعة والجمعة وغلق المساجد.

وأحالت الأوقاف، 15 مخالفا لقرارات غلق المساجد للنيابة، ضمت اسماء مواطنين بالساحل بشبرا وبالقليوبية، بعد رفضهم قرار الغلق تلافيا لانتقال عدوى كورونا الوبائى الذى يستنفر العالم ضده، ويقابل ذلك مخالفات دعاة، يؤيدها إجازة الدكتور محمد على الأزهرى بإقامة الجمعة.

وقررت الغرفة إحالة 15 شخصا إلى النيابة خالفوا تعليمات الدولة بشأن غلق المساجد سواء موظفين مفصولين أو مواطنين إلى النيابة.

تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة



واليوم، أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار قرار غلق المساجد غلقًا تامًا لحين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.

مكافأة خاصة لكل مفتش يثبت مخالفة

