رئيس شعبة الأدوية: لدينا مخزون يكفي 6 أشهر.. والتكالب على المستلزمات الطبية يُسبب أزمة

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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن معدلات بيع المستلزمات الطبية ارتفعت عن الفترات السابقة، على الرغم من تأكيدنا على أن هناك مخزون من الدواء يكفي لـ 6 أشهر، ولا توجد أي مشكلة أو أزمة في الدواء أو المواد الخام.



وأكد "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن الصين فتحت أسواقها مرة أخرى، ونقوم باستيراد مواد خام منها، والدولة بأكملها مهتمة بملف الدواء، مشددًا على أن التكالب على شراء الادوية لتخزينها سوف يتسبب في حدوث أزمة.



وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن هناك تكالب على ادوية الأمراض المزمنة خوفًا من انقطاعها مثل الضغط والسكر، وبعض المسكنات وخافضات الحرارة وبعض المضادات الحيوية، مناشدًا المواطنين بأخذ أدوية تكفي لشهر واحد، منوهًا بأن هناك سحب على دواء الملاريا والروماتويد والتي يتم شراءها بدون روشته لكون المريض يستخدمه مدى الحياة ومن الممكن أن يقوم بشرائه بأي وقت، موضحًا أن الدولة حريصة على تأمين مخزون استراتيجي حال احتياجه لعلاج كورونا عند إقراره من الهيئات الدولية.



ونوه "عوف"، بأن هناك تكالب على الكمامات والقفازات الطبية بسبب الوعي الإعلامي الكبير للاهتمام بالنظافة، وهذا نتج عنه ظهور سوق موازية لتجار الحرب الذين ينتهزوا الفرصة لعرض سلع غير مطابقة للمواصفات للتربح من الأزمة، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع جهاز حماية المستهلك الذي يتلقى شكاوى على الخط الساخن 19588 وقاموا بضبط كميات كبيرة من الكمامات غير مطابقة للمواطفات.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

