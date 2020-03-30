وزارة الصحة تتلقى هبة بـ700 ألف دينار من قبل جمعية تابعة للإتحاد الدولي للبنوك

إستقبل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2020، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس مجلس الإدارة كمال ناجي، والمدير العام للاتحاد الدولي للبنوك منذر الغزالي، حيث تناول اللقاء سبل دعم البنك لمجهود وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا الجديد.





وقد تمّ في هذا الاطار، الاعلان عن فتح خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار قابل للتجديد على مدى ثلاثة سنوات، وذلك لتمويل المشاريع والمبادرات في مجال الصناعات المتّصلة بالقطاع الصحي، والتي من شأنها تأهيل القطاع ومعاضدة مجهود الدولة في هذا المجال.





كما وقع بالمناسبة الاعلان عن تخصيص محفظة إستثمارية (sicar) بمبلغ 10 مليون دينار قابلة للتجديد، ستخصّص لدعم الاستثمارات في مجال الصحة.





ومن جهة أخرى، تمّ الإعلان عن تخصيص منحة سنوية في شكل هبة تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف دينار، تخصص لدعم المجهود العلمي الطبي في مجال البحث المتعلّق بالوقاية من انتشار الأوبئة، كما تمّ تقديم هبة بمبلغ 700 ألف دينار من طرف جمعيّة Solidarité et innovation التابعة للاتّحاد الدولي للبنوك، إلى جانب التعهد بالتبرع بيوم عمل من قبل موظفي الاتحاد الدولي للبنوك، مع إعطاء المتعاملين مع هذا البنك من الناشطين في مجال الصناعات ذات العلاقة بقطاع الصحة، إمتيازات تخصّ مبالغ القروض وآجال الاسترجاع.