الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير





كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي النادي الأهلي خاطبوا إدارة نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف النادي الإنجليزي.





وتنهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي في يوم 30 يونيو القادم أي في نهاية الموسم الحالي.





وقام النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي إلى نادي هيدرسفيلد تاون يطلب خلاله تجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق أو استمراره مع النادي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.





وأشار خطاب النادي الأهلي إلى أن النادي لم يستفد بشكل كامل من رمضان صبحي منذ انضمامه للفريق لذلك يرغب النادي في تجديد إعارته.





يذكر أن النشاط الكروي في مصر حاليا معلق بسبب انتشار فيروس كورونا ولم يتم حتى الآن تحديد موقف المسابقة من الاستكمال أو الإلغاء.



