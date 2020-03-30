4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

تبذل مصر قصارى جهدها، لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث توجه الحكومة، بتوفير احتياجات القطاع الطبي، وإغلاق النوادي الليلية والصحية، وحمامات السباحة بالفنادق، وتعليق الحفلات حتى 15 أبريل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، أعلنت وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضي، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى غد، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، أعلنت وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضي، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى غد، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

كما أكدت الوزارة، استمرار غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، حتى 15 أبريل، وسيتم خلال هذه الفترة، استكمال أعمال تعقيم وتطهير كل المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق بالجمهورية.

كما أكدت الوزارة، استمرار غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، حتى 15 أبريل، وسيتم خلال هذه الفترة، استكمال أعمال تعقيم وتطهير كل المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق بالجمهورية.

بينما قررت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، مد تعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين جديدين حتى 15 أبريل المقبل.

بينما قررت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، مد تعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين جديدين حتى 15 أبريل المقبل.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقٍ، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



