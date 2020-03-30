عبر شبكات الاتصالات الجوالة.. منصات التعليم عن بعد مجانية لكافة التلاميذ والطلبة

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي، اليوم الإثنين 30 مارس 2020، عن إمكانية نفاذ جميع التلاميذ والطلبة إلى منصّات التعليم عن بعد بصفة مجانية، وذلك عبر شبكات الاتصالات الجوّالة التابعة لكل من 'إتصالات تونس' و 'أوريدو تونس' و 'أورونج تونس'.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة التلاميذ والطلبة في كل الولايات للنفاذ إلى منصات التعليم عن بعد، إن لم تتوفر لديهم إمكانية ذلك عبر الشبكات القارة.





وأبرزت الوزارة أن التوجه نحو تعميم الإستفادة من المنصات الرقمية للتعليم عن بعد، الذي يتم توفيره عبر شبكة الأنترنات القارة والجوالة، يأتي حرصا على استكمال السنة المدرسية والجامعية، نظرا لتفشي فيروس كورونا وإقرار الحجر الصحي العام الذي أدى الى تأجيل الدراسة.





وأشارت الوزارة إلى التفاعل الإيجابي لمشغلي شبكات الاتصالات، وقبولها توفير مجانية نفاذ الطلبة والتلاميذ إلى منصّات التعليم عن بعد عبر الجوّال.





كما جدّدت الدعوة إلى كافة مستعملي شبكات الأنترنات للتحلي بتضامن رقمي، من خلال استعمال مسؤول للشبكة بما يمكّن من استفادة التلاميذ والطلبة في كافة ولايات الجمهورية من هذه الفرصة الرقمية.