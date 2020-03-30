كورونا يتسبب في أزمة كبرى داخل مانشستر يونايتد بسبب بوجبا

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:02 م
بوجبا
بوجبا
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الإثنين، أن كارثة فيروس كورونا قد تمتد لسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأدى فيروس كورونا لتعليق كافة الأنشطة الكروية في أوروبا وبعض دول العالم، في ظل وجود مخاوف من إلغاء بعض البطولات.

ووفقاً لشبكة CIES المختصة بسوق الإنتقالات، فإن القيم التسويقية بالنسبة للاعبي الدوريات الخمس الكبرى قد تنخفيض بقيمة 28%، بسبب الخسائر التي تعانيها الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الشبكة، أن قيم اللاعبين التسويقية في الدوري الإيطالي قد تبلغ 27.4% بقيمة 2.9 مليار يورو، وستبلغ في الدوري الإسباني قيمة 1.9 مليار يورو بنسبة 28.8%.

كما ستبلغ النسبة في الدوري الألماني 18. مليار يورو بنسبة 30.5% وفي الدوري الفرنسي 1.5 مليار يورو بنسبة 28.3%، على أن تصبح الخسارة المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لنحو 1.2 مليار يورو بنسبة 27.9%

وبالتالي يصبح إجمالي الهبوط في قيم اللاعبين التسويقية 9.3 مليار يورو، بنسبة هبوط 28 % في الدوريات الخمس الكبرى.

وبذلك، قد تنخفض قيمة صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، والمطلوب في يوفنتوس بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، مع إدراج أحد لاعبي يوفنتوس ضمن الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارثة كورونا بوجبا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 15 ساعة

لطلاب الصف الأول الثانوي.. تعرف على كيفية تشغيل شريحة التابلت

منذ ساعتين و 8 دقيقة

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح رابع أغلى لاعبي العالم.. ومبابي يتصدر القائمة

بوجبا يخشى من غدر مانشستر يونايتد.. وريال مدريد يجهز خطته لخطف اللاعب

أهم أخبار ريال مدريد اليوم: هازارد يُجبر نجم الريال على الرحيل والتراجع عن الصفقة الكبري وتفاصيل ترك صفقة هدف برشلونة

يوفنتوس يُجهز عرضًا مغريًا لصفع ريال مدريد في صفقته الكبرى

ما حجم خسائر الأندية بسبب كورونا محلياً وعالمياً ؟

كورونا ينهش العالم.. أبرز خسائر الدوريات الأوروبية بعد تأجيلها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية