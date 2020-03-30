كورونا يتسبب في أزمة كبرى داخل مانشستر يونايتد بسبب بوجبا





ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الإثنين، أن كارثة فيروس كورونا قد تمتد لسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأدى فيروس كورونا لتعليق كافة الأنشطة الكروية في أوروبا وبعض دول العالم، في ظل وجود مخاوف من إلغاء بعض البطولات.





ووفقاً لشبكة CIES المختصة بسوق الإنتقالات، فإن القيم التسويقية بالنسبة للاعبي الدوريات الخمس الكبرى قد تنخفيض بقيمة 28%، بسبب الخسائر التي تعانيها الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأضافت الشبكة، أن قيم اللاعبين التسويقية في الدوري الإيطالي قد تبلغ 27.4% بقيمة 2.9 مليار يورو، وستبلغ في الدوري الإسباني قيمة 1.9 مليار يورو بنسبة 28.8%.





كما ستبلغ النسبة في الدوري الألماني 18. مليار يورو بنسبة 30.5% وفي الدوري الفرنسي 1.5 مليار يورو بنسبة 28.3%، على أن تصبح الخسارة المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لنحو 1.2 مليار يورو بنسبة 27.9%





وبالتالي يصبح إجمالي الهبوط في قيم اللاعبين التسويقية 9.3 مليار يورو، بنسبة هبوط 28 % في الدوريات الخمس الكبرى.





وبذلك، قد تنخفض قيمة صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، والمطلوب في يوفنتوس بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، مع إدراج أحد لاعبي يوفنتوس ضمن الصفقة.



