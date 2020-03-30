عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

نفي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة القادمة.









وترددت انباء في الساعات الماضية عن تلقى كارتيرون عرضاً من احد الاندية الخليجية بجانب عرض من نادي الترجي التونسي.









ووعد كارتيرون إدارة نادي الزمالك بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل بالرغم من وجود إغراءات مالية ضخمة للحصول على خدماته.









وينتظر كارتيرون فتح ملف تمديد عقده مع الزمالك بشكل رسمي في الايام القادمة للتجديد وإغلاق كافة شائعات خروجه من الزمالك.



