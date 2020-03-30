عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
نفي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة القادمة.


وترددت انباء في الساعات الماضية عن تلقى كارتيرون عرضاً من احد الاندية الخليجية بجانب عرض من نادي الترجي التونسي.


ووعد كارتيرون إدارة نادي الزمالك بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل بالرغم من وجود إغراءات مالية ضخمة للحصول على خدماته.


وينتظر كارتيرون فتح ملف تمديد عقده مع الزمالك بشكل رسمي في الايام القادمة للتجديد وإغلاق كافة شائعات خروجه من الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون بوابة الفجر الفجر الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

لطلاب الصف الأول الثانوي.. تعرف على كيفية تشغيل شريحة التابلت

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 15 ساعة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حمدي النقاز يتسول الرحيل عن الزمالك إلى الترجي

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس: 30 مليون لضم نجم الأهلي.. الاقتراب من حسم صفقة خليفة محمد صلاح.. مفاجأة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

عرض سعودي وآخر إماراتي يهددان مسيرة نجم الشباك في الزمالك

كارتيرون يرفض تفريط الزمالك في نجم الفريق للدوري السعودي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية