'الوطنية للإعلام' تكلف بعمل الموظفين بالتناوب تجنبًا للتكدس

دعا حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مختلف قطاعات الهيئة، إلى ضرورة التنسيق في عملية حضور وانصراف العاملين بها؛ بحيث لا يكون الحضور في وقت واحد وبشكل متتالي، وكذلك الانصراف لا يكون في وقت واحد وبشكل متتالي، حرصًا على سلامتهم وأمنهم، وللحد من التكدس، سواء في مكان العمل، أو في مختلف وسائل المواصلات العامة، مساندة لإجراءات الدولة في الحد من التكدس بالمواصلات، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.





ووجه رئيس الهيئة أيضًا، بلتنسيق في تواجد الموظفين والعاملين بمختلف أماكن العمل، بحيث يكون بالتناوب، ولا يتواجدوا في وقت واحد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبما يحفظ سير العمل بانتظام.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة العاملين بالهيئة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية، وما تتخذه مختلف مؤسسات الدولة من إجراءات حرصًا على سلامة العاملين بها.





وأضافت الهيئة في بيانها، إن العمل يتواصل بشكل يومي، من تعقيم وتطهير بمختلف المباني والمنشآت التابعة لها، وبصفة مستمرة في الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات، لاستخدام العاملين بالمبنى، وذلك وفقًا لجدول عمل، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة للتعاون في أعمال التعقيم والتطهير، ووفقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.



