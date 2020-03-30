المصرية للاتصالات تكشف عدد الشرائح التي تم تسليمها لطلاب الثانوية العامة حتى الآن

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:06 م
المصرية للاتصالات تسلم الشرائح
المصرية للاتصالات تسلم الشرائح
أحمد الشيخ

 

 

قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بدأت فرق عمل من الشركة المصرية للاتصالات صباح اليوم في تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شرائح التابلت داخل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظات مصر.

 

وأوضح أبو طالب، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن عدد الشرائح المقرر تسليمها للطلاب تبلغ حوالي 560 ألف تم تسليم حوالي 300 ألف منه في ظل الظروف الاستثنائية التى نمر  بها وجاري تسليم باقى الشرائح وفق الخطة الموضوعة، موضحاً ان هناك حوالي 300 موظف يقومون بهذه العملية حالياً من خلال الإدارات التعليمية.

 

ولفت أبو طالب إلى أن هناك تزايد رهيب في استخدام الانترنت في مصر بسبب الظروف الحالية وهو ما كنا لن نستطيع التجاوب معه لول المبالغ الكبيرة التى تم صرفها على تطوير البنية التحتية للاتصالات والألياف الضوئية في مصر خلال العاميين الماضيين والتى بلغت حوالي 3 مليارات دولار وهو مبلغ مهول تم انفاقه على البنية التحتية حتى تستطيع التحمل فى مثل هذه الظروف.

 

وأكد أن الإقبال على إعادة أحياء الخطوط الأرضية وتركيب خطوط جديدة والتقديم على خدمات الإنترنت غير مسبوق خلال الفترة الحالية.

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