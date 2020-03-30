بنزيما يسخر من مهاجم منتخب فرنسا بتصريح مدوي

انتقد الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو وسخر منه وذلك في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.









ووجه أحد المتابعين سؤالاً لبنزيما عن الأقوى هو أم جيرو، ليرد نجم ريال مدريد قائلاً:"لا يمكن الخلط بين سيارة الفورمولا وان والكارتينج، أنا مثل سيارات الفورمولا وان".









وأضاف:"هو لديه وظيفته، يفعل ما يريد يسجل الأهداف التي يريدها، هو لديه مسار وأنا لدي مسار، أنا لا أفكر فيه".









وتابع:"بالإضافة إلى ذلك، أسلوب لعبه يناسب المنتخب الفرنسي، هو جيد بسبب وجود لاعبين مثل كيليان مبابي الذي يتميز بالسرعة والتمرير الحاسم".









واختتم بنزيما تصريحاته قائلاً:"ما يفعله ليس مدهشًا أو رائعًا لكن لديه أسلوب. وبصرف النظر عن ذلك، هل يحب الجميع كيف يلعب؟ لا أدري، لا أعرف، لكنها تعمل بشكل جيد للمنتخب الفرنسي".



