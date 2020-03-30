أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، لمدة موسمين على أن يستمر داخل صفوف القلعة الحمراء، وإنهاء مسيرته داخل جدرانه.

وفاجئ اللاعب إدارة النادي ولجنة التخطيط، بعدما طلب الحصول على مهلة 48 ساعة لحسم موقفه سواء بالموافقة أو الرفض والرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي قد جدد تعاقد وليد سليمان في الأيام الماضية لمدة موسمين، فيما وافق على رغبة شريف إكرامي بالرحيل، وقرر عدم تجديد تعاقد حسام عاشورز.

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