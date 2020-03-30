محافظ قنا: المواطنون ملتزمون بالتدابير الوقائية استجابة لقرارات الحكومة (صور)



أوضح محافظ قنا أن مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقوم بعمل استراحات مزودة بمظلات وكراسي للمواطنين امام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة ضمن الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتي تكفل سلامة المواطنين.



كما أشاد بمبادرة عدد من شباب المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتطهير وتعقيم الشوارع والمديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ قنا، يرافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.



كما قامت وحدة مرور شمال محافظة قنا، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، بعمل كوردون أمني حول المصالح الحكومية والبنوك، من أجل تخفيف حدة الزحام، بالإضافة الى توفير أماكن لإقامة السرادقات الخاصة للمواطنين المترددين على المصالح للحد من فيروس كورونا.



وتمكنت الإدارة من غلق الشوارع المحيطة، ووضع حرم آمن وحواجز حول المؤسسات الحكومية لتطبيق قرارا حظر التجوال، تحت إشارف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، واللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد عبدالحميد بدر، مأمور المركز، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا.



فيما تابعت الأجهزة التنفيذية حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما بالأماكن التي قد تشهد تجمعات للمواطنين أمام مقراتها.



كما تم رصد حركة المواطنين امام كلا من بنك مصر والبنك الأهلي ومجمع خدمات قنا البريدية حيث تلاحظ تواجد شرطي كبير امام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها.



قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن المواطنين بقنا ملتزمون بالتدابير الوقائية واستجابتهم لقرارات الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين من العدوى.وتابع محافظ قنا، حركة تنظيم المواطنين أمام مركز الخدمات البريدية بميدان مديرية أمن قنا ضمن مبادرة "كلنا واحد" للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.