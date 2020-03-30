الإسكندرية اليوم.. تعافي 20 حالة داخل مستشفى العجمي للعزل وانتهاء الحجر على فندق شهير

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أعلنت مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية عن خروج 20 حالة من الحجر الصحي، كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب تماثلهم للشفاء داخل المستشفى، وقد احتفلت المستشفى اليوم الأثنين بخروج أحد المصابين من المستشفى.

فيما أعلنت إدارة أحد الفنادق الشهيرة في منطقة جرين بلازا الترفيهية انتهاء فترة الحجر الصحي التي تم تطبيقها لمدة 14 يوما علي جميع النزلاء والعاملين والموظفين؛ بعد أن تبين سلبية نتائج التحاليل التي أجريت علي جميع من شملهم الحجر.

وكان نزيل أجنبي دخل إلى الإسكندرية 28 فبراير الماضي، وأقام بالفندق، وفور ظهور الأعراض عليه تم نقله إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له، وبثبوت ايجابية التحليل تم نقله إلى مستشفى العزل وتقرر حجر نزلاء الفندق.

وكانت إدارة الفندق أصدرت بيانًا 17 مارس، جاء فيه "ضيوفنا الكرام.. يلتزم الفندق بضمان شعور كل نزيل بالاهتمام والاحترام، ونود أن نحيطكم علمًا بأن أحد نزلاء الفندق تم تشخيصه وعزله في المستشفى، ويرجى التأكد من أن الصحة والسلامة والأمان لضيوفنا وموظفينا المحترمين لها أولوية قصوى".

وطالبت إدارة الفندق النزلاء بالبقاء في غرفهم حفاظًا على سلامتهم، كما يمكنهم طلب المأكولات والمشروبات من خلال خدمة الغرف فقط، عدا وجبة الإفطار، مشيرة إلى أن مسئولي الفندق متاحين على مدار الساعة لتزويد النزلاء بأي مساعدة بخصوص الأزمة العالمية التي نواجهها جميعا بشكل جماعي.

وأطلقت أمس الأحد المحافظة من داخل قرى أبيس مبادرة " تطهير القرى والنجوع بالإسكندرية، والتي تستهدف تطهير ٢٥٤ قرية و٤٠ قرية أخرى تابعة بإجمالي ٢٩٤ قرية، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف ماكينة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي إنه تم تطهير المعدات وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، ووفرت المحافظة كافة مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ. 

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتى لدعم جميع القرى بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

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