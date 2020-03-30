إيناس عز الدين تتصدر "ترند" جوجل بظهورها الأول بعد إصابتها بـ "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:10 م
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
تصدرت النجمة إيناس عز الدين "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

إيناس عز الدين ترند

وظهرت إيناس عز الدين في أول ظهور لها بعد تأكد إصابتها بكورونا المستجد، من خلال حسابها الرسمي على "فيس بوك"، حيث نشرت فيديو وبدى عليها ملامح التعب.

فيديو إيناس عز الدين

وطلت إيناس عز الدين على متابعيها بشكل وملامح بدى عليها التعب والتوتر وهي داخل غرفة عزل صحي من داخل مستشفى حميات إمبابة، التي نقلت إليها عقب إعيائها الشديد الذي أصيبت به.

ظهور إيناس عز الدين الأول

وناشدت إيناس عز الدين جمهورها ومتابعيها بأخذ الحذر والحيطة واتباع الإجراءات الوقائية، وعدم الاستخفاف بها، كاشفة أن "كورونا" من السهل أن ينتقل لأي فرد بشكل سريع، دون أن يشعر.

رسالة إيناس عز الدين

وطمأنت إيناس عز الدين جمهورها على حالتها الصحية التي توجد عليها الآن وهي في فترة العلاج، التي تتلقاها في مستشفى إمبابة بمحافظة الجيزة.

تفاؤل إيناس عز الدين

وأعربت إيناس عز الدين عن حزنها لما سمعته بشأن ادعائها الإصابة، لتصعد على "ترند" محركات البحث قائلةً: "لا أحد يريد أن يمرض نفسه لكي يظهر على قائمة البحث الرائجة.

إيناس عز الدين والجماهير

ووجهت إيناس عز الدين شكر لجماهيرها من دعوا لها بالشفاء، والذين وقفوا بجوارها، مطمئنةً جمهورها بأنها في وضع صحي جيد، وفي حالة من الرضا بما قسمه الله لها.

إصابة إيناس عز الدين بكورونا

ونُقلت إيناس عز الدين إلى موقع الحجر الصحي بسيارة إسعاف مجهزة، تم إرسالها من قبل وزارة الصحة المصرية.


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