قطع مفاجئ للمياه في بعض المناطق بمحافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجىء اليوم الاثنين، بخط المياه قطر 900مم بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكبارى بالمنطقة الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى).





وقالت الشركة: " نأسف لهذا الكسر المفاجىء والخارج عن ارادتنا ونبذل قصارى الجهد لإعادة الخدمة فى أسرع وقت ممكن".





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



