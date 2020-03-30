صلاح عبدالله يشارك جمهوره رباعية دينية جديدة عن كورونا

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نشر الفنان صلاح عبدالله، رباعية جديدة عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتب "صلاح"، رباعية "يارب الأرض والفضا نجينا من كل دا دا مفيش حاجة محددة ولا معلومة مؤكدة يعني الخلاصة من كدا، هنعمل اللي علينا بحب ونسيب الباقي عليك يارب، راضيين بكل الرضا بالقدر والقضا يا كريم يا عظيم يا حليم يا رحيم يااارب صلاح_عبدالله".



وعلق "عبدالله" علي الصورة قائلاً "دقني وصبغت شعري وخدت دُش عشان أخُش في مود جديد وأقول بنثري وأقول بشعري ربنا يجعل يومكم سعيد أنا قلت نكتة لقلبي قالي قديمة بس هضحك أكيد "واجهوها بالالتزام والابتسام، وكبروا الصورة واقروا الكلام".



تبادلت جماهير "عبدالله" معه التعليقات كالمعتاد حيث قاموا بالتأمين علي الدعاء وعلقو كالتالي" أمين يارب، ياعم صلاح الكوكب عندة نزلة برد وهيخف إنشالله، إنشالله خير، ربنا يرحمنا برحمتة الواسعة، فإن مع العسر يسر".



يذكر أن توفي اليوم أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.



