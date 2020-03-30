زحام شديد.. سوق السمك بمركز دسوق في كفرالشيخ يتحدى كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:17 م
السوق
السوق
عمرو الشامي
شهد سوق السمك بمدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، زحاما من قبل عدد من المواطنين، ما يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تكدسهم وعدم التزامهم بتعليمات وزارة الصحة بمنع التجمعات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

من جهته، أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه سيتم التحقق من الأمر.

وقال في تصريحات إلى "الفجر": إنه اتخاذ إجراء فوري لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قرر غلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، في إطار خطة حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة 4 

وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

609 حالات إصابة

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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