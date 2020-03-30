زحام شديد.. سوق السمك بمركز دسوق في كفرالشيخ يتحدى كورونا

شهد سوق السمك بمدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، زحاما من قبل عدد من المواطنين، ما يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تكدسهم وعدم التزامهم بتعليمات وزارة الصحة بمنع التجمعات واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

من جهته، أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه سيتم التحقق من الأمر.

وقال في تصريحات إلى "الفجر": إنه اتخاذ إجراء فوري لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.





وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قرر غلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، في إطار خطة حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.





ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.



