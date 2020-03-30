ميسي يطلق تصريح للتاريخ

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:17 م
ميسي
ميسي
وكالات
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أن لاعبي الفريق الكتالوني، قرروا تقديم مساعدة إضافية للنادي بالتنازل عن 70% من رواتبهم خلال فترة توقف الموسم لتوفير الرواتب الكاملة لموظفي النادي في أزمة كورونا.


وكان الهداف التاريخي للنادي ضمن العديد من لاعبي برشلونة الذين أصدروا بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، لتأكيد القرار.

وقال ميسي على إنستغرام: "بالإضافة إلى خفض 70% من رواتبنا خلال فترة الطوارئ بالبلاد سنقدم مساهمة لذا يمكن لموظفي النادي الحصول على رواتبهم كاملة خلال هذه الفترة".

ورد ميسي على الانتقادات الموجهة للاعبين بعدم الإعلان عن مساعدات خلال جائحة كورونا قائلاً: "لم نتحدث حتى اليوم، لأن الأولوية كانت إيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي وأكثر المتضررين من هذا الموقف".

وأضاف: "لا يمكننا أن ننسى إرسال أفضل الأمنيات لكل مشجعي برشلونة الذين يعانون في هذه الظروف الصعبة ولكل شخص ينتظر بصبر في منزله إنتهاء هذه الأزمة".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 85 ألف و195 شخصاً اليوم الإثنين، بعد أن كان 78 ألف و797 أمس الأحد، كما أعلنت وزارة الصحة بالبلاد وتجاوزت الصين في عدد المصابين.

وتوفي 7340 شخصاً بفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

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