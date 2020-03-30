بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا





أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 1284 خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





ومع وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى أكثر من ألف، حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج.

وأطلق الزعيم المحافظ الذي أصيب بالفيروس هذا الأسبوع، التحذيرَ في منشور وزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات.

وقال جونسون: إننا "نعلم أن الأمور ستتجه إلى الأسوأ، قبل أن تبدأ بالتحسن ، ولكنّنا نقوم بالتحضيرات الصحيحة، وكلّما اتّبعنا القواعد، خسرنا عددًا أقلّ من الأرواح. وقريبًا ستعود الحياة إلى طبيعتها".

